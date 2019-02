Nayib Bukele es el nuevo presidente de El Salvador

San Salvador, .- Nayib Bukele ganó hoy las elecciones presidenciales de El Salvador al obtener más del 53 % de los votos escrutado el 87,6 % del total, una tendencia “definitiva” e “irreversible, dijo el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador, Julio Olivo.

Olivo dijo que Bukele, candidato de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) registraba 1.254.207 votos (53,78 %), seguido del aspirante de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Carlos Calleja, con 737.412 votos (31,62 %), y el candidato del gubernamental Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Hugo Martínez, relegado al tercer lugar con 321.274 votos (13,77 %). EFE

Así van los resultados de las elecciones presidenciales en El Salvador:

GANA (Nayib Bukele): 1.265.993 (53.83%).

Arena (Carlos Calleja): 743.084 (31.59%).

FMLN: 323.702 (13.76%).

VAMOS: 19.149 (0.81%).

