Niegan entrada a Venezuela al presidente electo de Guatemala

Sábado 12Oct2019.- El Gobierno de Nicolás Maduro prohibió la entrada a Venezuela al presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, .

El mandatario guatemalteco se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía «Simón Bolívar», para una reunión que preveía junto a Guaidó. Sin embargo, funcionarios del Gobierno venezolano le niegan su acceso al país.

Más temprano, el también reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, manifestó en su red social Twitter que esperaba la llegada de Giammattei «para estrechar lazos» entre ambos países y «abonar la causa democrática del continente».

El equipo de prensa de Guaidó, el Centro de Comunicación Nacional, también había indicado que la visita del presidente de Guatemala se trataría de un «acto histórico y sin precedentes».

Giammattei, denunció a través de un mensaje audiovisual que «No nos dejaron entrar en Venezuela. Nos escoltaron hasta la puerta y nos han subido al avión«. Seguido de ello, afirmó su respaldo a Guaidó y enfatizó que «nuestra voz la haremos escuchar en el día de hoy en todo el continente«.

