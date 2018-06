Nigeria busca la clasificación frente a Argentina este martes

Se acerca la definición de los clasificados a los octavos de final del Mundial Rusia 2018 y este martes 26 de junio, el Estadio San Petersburgo de la misma ciudad recibirá, a partir de las 2:00 PM, hora de Venezuela, el duelo decisivo del grupo D entre Nigeria y Argentina. Nigeria tomó un respiro en su duelo contra Islandia y aún está con vida en el mundial. Argentina está en terapia intensiva luego de haber empatado su primer juego ante Islandia y perdido por goleada ante Croacia en su última presentación. Para los argentinos no hay opción, solo pueden vencer si quieren clasificar a la siguiente ronda. Para las casas de apuestas consultadas en OddsShark, un empate entre estas dos selecciones no es visto como probable, y que se produzca se paga a +333.

La selección de Nigeria comenzó este mundial de Rusia con una dolorosa derrota ante la poderosa Croacia. En su primer juego, Nigeria no pudo contener el ataque croata, y una confusión de la defensa en el primer tiempo hizo que se produjera un autogol por parte del nigeriano Peter Etebo, abriendo el marcador para los croatas. Pero ya en el segundo tiempo, una falta al delantero Mandzukic dentro del área le dio una oportunidad de penalti a Croacia, que cobró Luka Modric y convirtió para sellar la victoria croata 2-0.

Ya en el segundo juego, la selección nigeriana salió con todo, sabiendo que dependía de ese resultado si quería continuar vivo en el mundial. Nigeria demostró a qué vino y mostró a su artillero, Ahmed Musa quien marcó en el minuto 49 y en el 75 para sentenciar el partido y dejar con vida también a la selección de Argentina, su próximo rival, que temía una victoria islandesa que lo dejara prácticamente fuera del mundial. Para los sitios de apuestas online, una victoria de Nigeria ante una presionada Argentina es vista como muy difícil, y que se produzca, se paga a +550.

Por otro lado, la selección de Argentina necesita urgentemente una reorganización táctica Para no repetir la decepción ante Croacia y no quedar fuera del mundial ya en la primera fase. La última vez que Argentina fue eliminada en la primera fase fue en el año 2002, en el que también compartía grupo con Nigeria, pero fue eliminada por Inglaterra. En el primer duelo ante Islandia, los nórdicos se apoyaron en una defensa espectacular y les cerraron los espacios a los jugadores peligrosos de Argentina y solo “el Kun” pudo marcar por la albiceleste. El juego terminó empatado 1-1.

En el segundo encuentro, Argentina no tuvo dominio del partido en ningún momento y la selección de Croacia aprovechó todas las oportunidades ofrecidas por el rival, y un error dramático del portero Willy Caballero trajo el primer gol de los balcánicos. A partir de ese momento, la albiceleste se vio desdibujada en el campo, y sufrió otros dos goles de Modric y Rakitic que dejaron el marcador 3-0 para Croacia y encendieron las alarmas en los sudamericanos. No obstante, para las casas de apuestas consultadas en OddsShark, Argentina es la gran favorita para llevarse la victoria, y que lo logre se paga a -182.

Nigeria busca la clasificación frente a Argentina este martes was last modified: by

Loading...

Nigeria busca la clasificación frente a Argentina este martes

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):