No perder el tiempo en Instagram o Netflix: El consejo de estos jóvenes millonarios

Nombres como Grant Sabatier y Taso Du Val tal vez nos sean tan reconocidos como Mark Zuckerberg o Jack Dorsey, pero estos jóvenes multimillonarios se han convertido en verdaderos referentes para toda una generación de emprendedores que busca aprovechar las ventajas de la economía digital para alcanzar el éxito económico.

En diálogo con la revista norteamericana Money, el fundador del blog Millenial Money y el cofundador y CEO de la red de talento freelance Toptal compartieron sus secretos para poder amasar una considerable fortuna antes de los treinta años, sin necesidad de ser herederos o de ganar la lotería.

A pesar de que los consejos para volverse ricos abundan, sobre todo aquellos vinculados al ahorro o a las inversiones, a menos que se pueda reservar una cantidad considerable de dinero por mes para la caja de ahorro, lograr construir una fortuna de siete cifras antes de cumplir las tres décadas puede ser, para muchos, una misión casi imposible.

En el caso particular de Sabatier, su gran “momento iluminador” tuvo lugar cuando encaró su primer proyecto de forma independiente, o lo que se conoce comúnmente como freelance. El joven empresario de 32 años acababa de cumplir tres meses trabajando a tiempo completo para una agencia de marketing digital cuando finalizó su primera asignación paralela para su primer cliente particular.

“El proyecto consistía en construir una website para una firma de abogados de Chicago por solo USD 500?, explicó a Money el exitoso emprendedor. “Recién me di cuenta de las posibilidades de mi negocio cuando vendí un sitio de USD 50.000 a una firma mucho más grande, unos dos meses después” agregó.

A partir de ese momento, Sabatier decidió dedicarse en un “150%” a su propio emprendimiento, lo que lo llevó a acumular un millón de dólares en el lapso de cinco años. “Tienes que realmente desearlo. Muchas personas dicen querer ser millonarios, pero en realidad no lo sienten” confesó.

En lo que respecta a Du Val, el empresario referente del mundo de los recursos humanos asegura que es indispensable entender qué esperan de uno aquellos dispuestos a pagarnos por realizar determinada actividad. “El dinero es un vehículo para agregar valor. Lo haces al añadir valor y lo gastas en lo que tu consideras valioso” dijo.

Du Val tuvo desde el primer momento una visión clara de lo que quería que fuese su empresa. Ya en el momento de firmar su primer contrato sabía que la posibilidad de hacer crecer su negocio era fundamental, el cual hoy cuenta con clientes de la talla de J.P. Morgan y Airbnb.

Su habilidad para identificar cómo una red de talento como Toptal podía serle útil a distintos tipos de compañías lo ayudó a impulsar su empresa. Hoy, provee ingenieros de software freelance a grandes multinacionales con demandas de personal fluctuantes.

Sabatier no olvida destacar la importancia de hacer determinados sacrificios en el camino. “Debes cancelar tu suscripción a Netflix y alejarte de Instagram para poder enfocarte en construir tu negocio” aseguró. “Debes estar dispuesto a pasar tu tiempo libre aprendiendo y exigiéndote más. Lee libros de negocios, escucha podcasts o toma cursos online gratis en vez de ver Netflix” dijo.

El referente asegura que saber hacer concesiones es vital. “Trabajé unas 100 horas a la semana por unos años hacia el final de mis veinte. Por ese motivo me perdí de muchas oportunidades para estar con mis amigos y viajar todo lo que me hubiese gustado” confesó.

Por otra parte, Sabatier hizo una distinción entre trabajar para alguien y ser su propio jefe. “Cuando trabajas por un cheque a fin de mes, debes sacrificar mucho tiempo de tu vida por dinero. Por eso comencé a valorar mi propio tiempo e intenté hacerlo lo más rentable posible”, compartió.

El empresario asegura que es fundamental descifrar cuánto tiempo deberías destinar a trabajar para vivir la vida que quieres, para, de esa manera, también liberar horas para poder hacer actividades vinculadas al ocio.

Pero no solo se trata de hacer dinero, sino, también, de saber ahorrarlo e invertirlo. “Es sabido que hay que ahorrar entre un 5 y un 15 por ciento de los ingresos. Pero si se puede elevar ese ratio a un 25 o 50 por ciento, eso permitirá reducir significativamente el número de años necesarios para poder retirarse” explicó Sabatier.

Obviamente esto implicará llevar una vida más austera, pero todo cambia cuando se lo ve más como una oportunidad que como un sacrificio. Una vez que se logre acumular cierta cantidad en ahorros, allí es cuando se podrá invertir en un portfolio diversificado, la forma más rápida de construir riqueza. “Ahorraba entre un 60 y un 80 por ciento de mis ingresos para destinar literalmente cada dólar a mis inversiones paralelas. Trabajaba para invertir, no para gastar” aseguró Sabatier.

