Nueva York se «tercermundiza» con un Apagón de 5 horas

Al mejor o peor estilo de Venezuela, el centro de Nueva York, El distrito de Manhattan ha sufrido un apagón «al menos parcial» la tarde de este 13 de julio. El suministro de electricidad se ha restaurado por completo casi cinco horas después de que se produjo el accidente.

En un primer momento varias personas presentes en la zona aseguraron que habían escuchado una gran explosión justo antes de quedarse sin luz. Una versión preliminar indicó que el fallo se habría originado en el sistema de alcantarillado del centro de esa ciudad.

Horas más tarde, las autoridades locales revelaron que el corte de energía se ha producido como consecuencia del incendio en un transformador eléctrico ubicado en la intersección de West 64th Street y West End Avenue. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, ha subrayado que se trató de un problema mecánico que no está relacionado con ningún «juego sucio».

Well this is something. Apparently there’s a blackout in midtown Manhattan. MSNBC is back on the air thanks to a backup generator, but most of 30 Rock is dark. Started feeling like I was in a post-apocalyptic movie as I made my way outside. (The streetlights are all out too) pic.twitter.com/WjOHp4Yp9D

