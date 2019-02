Nuevo gobierno salvadoreño será cercano a EEUU y alejado de Nicaragua y Venezuela

El futuro gobierno del presidente electo Nayib Bukele, en El Salvador tendrá una política exterior cercana a Estados Unidos, donde viven 2,5 millones de salvadoreños, y tomará distancia de Nicaragua y Venezuela, señalaron miembros de su partido.

“¿Qué pasa con las relaciones con Nicaragua, con Venezuela? Nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos, lo que no toleramos es el irrespeto a los derechos humanos, la represión”, dijo al Canal 21, Federico Anliker, secretario general del partido Nuevas Ideas, creado por Bukele.

Para Anliker, el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha sido “tapadera de corruptos” por otorgar asilo al expresidente salvadoreño Mauricio Funes.

Funes, quien gobernó entre 2009 y 2014, tiene varios procesos penales abiertos en su contra, en su mayoría por corrupción.

“Nosotros no podemos estar del lado de las dictaduras, tenemos que estar del lado de la gente, de los derechos humanos”, agregó en la misma televisora Mario Durán, también miembro de Nuevas Ideas.

De ser así, el gobierno de Bukele dará un giro a las relaciones que ha mantenido el saliente gobierno izquierdista del presidente Salvador Sánchez Cerén, que ha mantenido una postura amistosa y de apoyo a los gobiernos nicaragüense y venezolano.

Durán, secretario de Asuntos Legislativos de Nuevas Ideas, mencionó que para el futuro gobierno las relaciones con Estados Unidos se plantean como una “prioridad”.

Recientemente Bukele sostuvo una reunión de más de tres horas con la embajadora estadounidense en San Salvador, Jean Manes, con quien conversó sobre la relación que tendrán ambos gobiernos y el fortalecimiento del apoyo norteamericano.

“Tenemos que tomar en cuenta que allá está mucha de nuestra diáspora y Estados Unidos, por ser una potencia mundial, es importante tener una buena relación con ellos”, agregó Anliker.

En medio de su campaña proselitista, Bukele dijo en Twitter que “dictadores” como Maduro y Ortega y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, “jamás tendrán ninguna legitimidad”.

A pesar de que creo Nuevas Ideas, Bukele, de 37 años, llegó a la presidencia postulado por el conservador partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y tomará el poder el 1 de junio próximo y para gobernar los siguientes cinco años.

El futuro gobernante rompió con el bipartidismo de derecha e izquierda que ha gobernado El Salvador las últimas tres décadas.

Nuevo gobierno salvadoreño será cercano a EEUU y alejado de Nicaragua y Venezuela was last modified: by

Loading...

Nuevo gobierno salvadoreño será cercano a EEUU y alejado de Nicaragua y Venezuela

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):