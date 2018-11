Observatorio Venezolano de Servicios Públicos: Apagón masivo del 14 de noviembre afectó a las principales ciudades del país

El pasado miércoles 14 de noviembre se registró un nuevo apagón que afectó al Estado Zulia, sin embargo, también se reportaron fallas eléctricas en otros siete estados como: Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas y Falcón, en el oeste, y Carabobo y Aragua, en el centro; estados y ciudades capitales que fueron objeto del estudio realizado recientemente por el equipo del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos.

El equipo de este observatorio ha venido difundiendo la información obtenida de las encuestas realizadas a los hogares en las principales ciudades del país, que estudia principalmente la calidad de los servicios públicos domiciliarios como el agua, servicio eléctrico, aseo urbano y telecomunicaciones, para el conocimiento de los venezolanos.

A tal efecto, circunstancias como el reciente apagón reportado en las redes sociales ratifica la certeza de la percepción del servicio por parte de los ciudadanos, toda vez que los ciudadanos marabinos en más de un 90% reportan cada vez mayor frecuencia de apagones, inclusive hasta varias veces al día; seguido de la ciudad de San Cristóbal y Punto Fijo con 69% y 67% respectivamente.

Aún más específico de la muestra obtenida y sus hallazgos, un 57% de los encuestados asegura que los apagones se contabilizan más de una vez al día y por ende las pérdidas por estos eventos son cada vez más incalculables afectando la salud, educación, el comercio y la calidad de vida de los ciudadanos.

Si bien Caracas, Barquisimeto y Punto Fijo son ciudades que a pesar de tener un servicio menos intermitente al resto, a la fecha se pierde el registro de los sectores que han padecido el mismo mal de las anteriores ciudades, pues estas pérdidas de los servicios son una consecuencia directa de la falta de mantenimiento e inversión en los mismos.

Al respecto, Julio Cubas, Presidente de la Asociación Civil ESDA, responsable del Observatorio señaló: “Nuestro estudio busca ir aclarando la hipótesis de los ciudadanos sobre los apagones a nivel nacional, ya que hemos detectado que la frecuencia no es sólo en el interior del país como puede pensarse sino en toda Venezuela, si bien en algunas ciudades capitales recientemente han aumentado, no es menos cierto que la valoración del ciudadano no deja de ser un problema en su calidad de vida”.

El Observatorio continúa su gira por las ciudades que fueron objeto del estudio de medición tales como son Barquisimeto, Barcelona, Maracaibo, San Cristóbal, Punto Fijo, Caracas, Valencia y Ciudad Bolívar. Sin embargo, en esta oportunidad toca dar a conocer a los barquisimetanos la valoración del servicio en su región, gracias a la invitación del equipo de Sin Mordaza, Fundación Universitas y el Consejo Consultivo de la Ciudad de Barquisimeto. La cita será el día jueves 22 de noviembre a las 9:00 a.m en la Sede de Universitas Fundación. Carrera 17 entre calles 22 y 23.

Fuente: Comunicaciones Asoesda

