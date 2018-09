Olivia Newton-John diagnosticada con cáncer por tercera vez

La actriz y cantante australiana Olivia Newton-John, célebre por su papel en el musical Grease, reveló que fue diagnosticada con un cáncer por tercera vez.

La artista, de 69 años, explicó al canal australiano Channel Seven que los médicos le diagnosticaron un tumor en la base de la columna vertebral, y que fue sometida a radioterapia.

También dijo seguir terapias naturales y consumir aceite de cannabis.

“Sigo en tratamiento, en tratamiento natural y estoy muy bien”, declaró al canal el domingo por la noche desde su residencia en California.

Olivia Newton-John fue diagnosticada con un cáncer de pecho en 1992 por el que recibió tratamiento. En 2013 le descubrieron un tumor en el hombro.

La cantante dijo que vivía momentos de desesperación pero que intentaba permanecer optimista.

Olivia Newton-John, que apoya a las asociaciones de lucha contra el cáncer, dijo que deseaba que su país legalizara el cannabis para uso médico, como en varios Estados estadounidenses.

“Tengo mucha suerte de vivir en un Estado en donde es legal cultivar cierta cantidad de plantas para uso médico”, dijo. Su marido, John Easterling, “fabrica ungüentos. Ello me ayuda para el dolor”.

