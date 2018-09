Omar González: Apagones representan oscuridad del régimen de Maduro

(Puerto La Cruz. 10/09/2018) El diputado a la Asamblea Nacional, Omar González Moreno, aseveró que los “apagones representan oscuridad del régimen de Maduro”, con lo cual afirmó que el país se le terminó de ir de las manos a quien ostentan el poder en el Palacio de Miraflores.

“Primero le echaron la culpa a la iguana, luego a la sequía, después a un buitre. ¿Ahora a quién culparán? Los apagones que afectan al país desde occidente al oriente, que han dejado a Caracas a oscuras, que no dejan vivir a los zulianos, y que amargan las horas de descanso de los anzoatiguenses, y todo es producto de la incapacidad del régimen”.

El legislador manifestó que la crisis eléctrica es la continuación de los malos manejos administrativos que han protagonizado quienes mantienen el poder en el país.

“Más allá de sequías e inviernos, por encima de fenómenos climáticos, lo que ocurre es que no hay gerencia. La falta de inversión, la incapacidad operativa, la ausencia de pericia técnica todo dan como resultado un colapso del sistema eléctrico, así como ocurre también con el suministro de agua, y así como acontece en Pdvsa”.

Omar González denunció que los apagones en la zona norte de Anzoátegui se extienden desde las urbanizaciones de Lechería hasta zonas rurales de Barcelona como la población de El Eneal en la parroquia San Cristóbal casi en el límite con Naricual.

Indicó que sectores populares en Puerto La Cruz también son víctimas de cortes de luz que se pueden prolongar hasta por 12 horas.

Éxito

González Moreno, como coordinador de Vente Venezuela en Anzoátegui, calificó la reciente gira de María Corina Machado por tierras orientales como un “total éxito”.

Precisó que miles de anzoatiguenses en El Tigre, Cantaura, El Tigrito, Lechería y Barcelona salieron masivamente a acompañar a la líder del movimiento de ciudadanos libres a expresarle su apoyo y admiración.

“Sin duda, María Corina cada vez es vista como el ejemplo de la perseverancia, de la lucha y de la tenacidad de una ciudadanía que no se resiste a perder su país”.

El asambleísta agregó que tanto la sociedad venezolana como el mundo reconocen la labor por la libertad que viene librando María Corina Machado.

“Hasta la ONU ha entendido el valor de las acciones que llega adelante nuestra líder”, sentenció Omar González.

