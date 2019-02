Omar González: Cuba y Rusia abandonan a Maduro a su suerte

(Puerto La Cruz. 18/02/2019) Para el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Omar González Moreno, los gobiernos de “Cuba y Rusia abandonan a Maduro a su suerte”, la declaración la realizó ante el sutil y progresivo distanciamiento de los aliados del usurpador en el panorama internacional.

“Mientras las naciones democráticas del mundo endurecen sus discursos y sus acciones en contra de la usurpación venezolana, los supuestos aliados de Maduro callan o se limitan a realizar simples protestas diplomáticas”.

El diputado por Anzoátegui aseveró que la orfandad política en la cual está sumergido Maduro seguirá avanzando.

El legislador aseveró que el congelamiento de los fondos de Pdvsa en un banco ruso es una muestra de cómo desde el Kremlin no mueven un dedo para apoyar a quien fuese su aliado en Sudamérica.

“Hasta un buen amigo acompaña a otro hasta el hueco, no se entierra con él”, afirmó el legislador en referencia a las posiciones asumidas por Bolivia, Nicaragua y la misma Cuba.

Omar González Moreno aprovechó la oportunidad para indicar que “el juego diplomático y cómplice” que se había iniciado desde México y Uruguay para defender a Maduro quedó derrotado ante la negativa de las naciones del hemisferio de no otorgarle más tiempo a Maduro.

El parlamentario precisó que tanto Montevideo como Ciudad de México se prestaron para reeditar la farsa del diálogo. “Pero, no contaron con la poca credibilidad que posee el usurpador y ellos mismos ante el ambiente continental”.

El integrante de la bancada de Vente Venezuela en el parlamento aseguró que así como Cuba, Rusia y China dejan solo a Maduro, de la misma forma el Psuv tendrá que hacer lo propio.

“Tendrán que optar entre seguir vivos, como organización política en el futuro, o terminar de hundirse con el usurpador”, advirtió.

Ayuda Humanitaria

El representante de Anzoátegui ante la Asamblea Nacional manifestó que el Poder Legislativo debe prepararse para solicitar respaldo internacional si Maduro evita la entrada de la Ayuda Humanitaria al país.

“Si el usurpador mueve soldados para impedir la entrada de la Ayuda Humanitaria. Si el usurpador pretende seguir causando daño a los ciudadanos que necesitan alimentos y medicinas, entonces nosotros debemos actuar y pedir todo el apoyo que sea necesario”, señaló Omar González.

