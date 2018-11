Omar González: Maduro destruyó la Navidad venezolana

(Puerto La Cruz. 19/11/2018) El diputado Omar González Moreno aseguró que Maduro es el único responsable de la crisis económica que desembocó en las festividades navideñas más triste de toda la historia nacional.

“Maduro destruyó la Navidad venezolana”, fue la expresión que empleó para acusar al régimen de la destrucción de las tradiciones y de la alegría decembrina.

Aseguró que la inflación, la crisis y la separación de las familias, formaron un cóctel de apatía que domina la sociedad venezolana.

Denunció que el alto costo de los alimentos evitará que millones de venezolanos no puedan costearse la cena de Navidad ni de Año Nuevo, lo que evidencia el carácter hambreador del régimen de Maduro.

El socialismo acabó con la unión familiar-continuó- pulverizó las esperanzas y la ilusión de millones de niños venezolanos.

El legislador a la Asamblea Nacional (AN) agregó que Nicolás Maduro y compañía siguen en su empeño de desfalcar toda la nación.

Manifestó que mientras millones de ciudadanos no pueden celebrar la Navidad como Dios manda, en las casas de los enchufados se disfruta con el dinero obtenido de la ruina de Pdvsa, y de los nuevos negocios del oro y de las criptomonedas.

“La minería y el petro son otras formas del desfalco socialista” dijo en referencia a las salidas económicas que el régimen venezolano impulsa para mantenerse con “vida artificial”.

El legislador fue enfático en precisar que el comercio de oro que impulsa Maduro no está beneficiando a los venezolanos de a pie, pero si está acrecentando las fortunas de los grandes jerarcas del régimen.

“En Guayana son grupos cimentados en la corrupción, aliados con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia y con el narcotráfico, los que están abultando sus financias con la extracción del oro venezolano”.

Acusó a Nicolás Maduro de ser un encubridor y promotor del mayor espoliación económica que nación alguna haya sufrido en todo el mundo.

Omar González agregó que desde Vente Venezuela, y con el liderazgo de María Corina Machado, seguirán denunciando las tropelías de aquellos que ostentan el poder en el país.

“Nosotros no caeremos en la trampa de nuevos diálogos. Hasta cuándo lanzarle salvavidas al régimen. Esto simplemente es traición”, espetó el parlamentario.

Para el representante de Anzoátegui en la Asamblea Nacional, quienes están realmente comprometidos con el cambio en Venezuela no aceptarán negociaciones que permitan al régimen sostenerse en su precaria posición.

El asambleísta sostuvo que Vente Venezuela no se arrodillará ante el régimen y continuará con su posición en defensa de la libertad de Venezuela.

“No importa cuánto nos ataquen, no nos rendiremos”, sentenció.

