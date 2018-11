Omar González: Pediremos castigo ejemplarizantes en caso Andrade-Gorrin

(Puerto La Cruz. 26/11/2018) El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Omar González Moreno, informó que “pediremos castigo ejemplarizante en caso de Andrade-Gorrín” con lo cual aseveró que promoverá una investigación “caiga quien caiga”.

“Gorrín y Andrade son muestra del tinglado corrupto del socialismo”, afirmó.

El legislador aseveró que en Venezuela gobierna una estructura de corrupción que abarca la comercialización de dividas preferenciales, la adquisición de medios de comunicación, el control de entidades bancarias, además de la compra de consciencia de dirigentes políticos, opinadores e influenciadores del país.

Afirmó que los venezolanos apenas están conociendo la punta del iceberg de un sistema basado en la ilegalidad y el enriquecimiento ilícito.

“Entorno al Gobierno nacional, y auspiciado por éste, se constituyó una cosa nostra tropical que desfalcó al Estado en su totalidad y dejó a Venezuela en la bancarrota”.

Omar González Moreno informó que este marte acudirá a la AN a exigirles a sus homólogos de la oposición que inicien una averiguación profunda por los diversos casos de corrupción que han salido o no a la opinión pública.

Esta es una nueva prueba –prosiguió- para medir el nivel de compromiso con el cambio y la moral ciudadano que enfrentarán todos los que somos diputados de la mayoría democrática de Venezuela.

El legislador fue enfático en precisar que tanto Gorrín como Andrade más temprano que tarde tendrán que responder ante la verdadera y legítima justicia venezolana y devolverles a los venezolanos los miles de millones de dólares que sustrajeron del país con sus maniobras inmorales.

Subrayó que toda Venezuela debe conocer la verdad sobre el “festín de la corrupción”.

“Narcotráfico, lavado de capitales, corrupción en la compra y venta de alimentos con sobreprecio. La destrucción de Pdvsa y de las empresas básicas de Guayana, la mafia alrededor de la minería y la extracción ilegal del oro. Todo este modelo se basa en el pillaje a su máxima expresión”.

Para el vocero de Vente Venezuela en el Parlamento nacional la ciudadanía debe expulsar del control del gobierno a aquellos trúhanes que han llenado sus bolsillos a costillas del sufrimiento de millones de venezolanos.

Indicó que toda investigación realizada por la AN, así como por cualquier ente independiente, debe ser enviada a los entes internacionales para abultar los diversos expedientes que poseen sobre Maduro y sus secuaces.

Omar González: Pediremos castigo ejemplarizantes en caso Andrade-Gorrin was last modified: by

Loading...

Omar González: Pediremos castigo ejemplarizantes en caso Andrade-Gorrin

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):