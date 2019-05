Omar González: Venezuela no está para diálogos, sino para acciones

Puerto La Cruz. 27/05/2019) El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Omar González Moreno, aseveró que “Venezuela no está para diálogos, sino para acciones” como respuesta a los llamados que surgen dentro y fuera del país para entablar un proceso de conversación con la usurpación.

“El régimen busca hablar cuando tiene el agua el cuello, siempre ha sido la carta que juegan como comodín para ganar tiempo y oxigenarse. No podemos caer nuevamente en esta trampa barata”, precisó.

El legislador precisó que los venezolanos sólo tienen una salida y es lograr el cese definitivo de la usurpación y construir un Gobierno de Transición nacional.

Agregó que allende a las fronteras nacionales existen actores políticos que ven con mayor claridad el drama venezolano, al hacer referencia a las palabras del Vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, quien les hizo un exhorto a los dirigentes de Venezuela para evitar diálogos con el usurpador.

Omar González indicó que sentarse nuevamente con los usurpadores sería entrar en un “callejón sin salida”.

Recordó que desde Miraflores se han burlado de las conversaciones llevadas adelantes en República Dominicana e inclusive se mofaron del Vaticano al utilizar a la Santa Sede para un diálogo que sólo le permitió a Maduro enquistarse en el poder.

Para el parlamentario los únicos temas que se deben discutir, entre quienes usurpan el Palacio de Miraflores y el Gobierno de Transición en Venezuela, son el cómo y en cuánto Maduro entregará el Gobierno.

El país ha sufrido demasiado-agregó- los venezolanos han padecido mucho, para dejar este proceso de liberación nacional por la mitad.

Acciones

El asambleísta afirmó que todos los factores democráticos deben enfocarse en defender el camino de la transición y evitar atajos que sólo benefician a Maduro y a sus cómplices.

“Aquí tenemos una sola vía y es la Ruta del Coraje, no nos queda de otra. Ni diálogos infructuosos ni quedarnos de brazos cruzados, debemos avanzar”, manifestó.

Omar González: Venezuela no está para diálogos, sino para acciones

