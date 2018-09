ONG Convite: Desabastecimiento de medicinas en Caracas es de 92%

Luis Francisco Cabeza, director de la Asociación Civil Convite, indicó este miércoles que las ciudades del país con mayor índice de desabastecimiento de medicinas son Barquisimeto, Maracaibo y Caracas.

El director de Convite comentó que los medicamentos más ausentes son aquellos utilizados para tratamientos como la diabetes, la hipertensión y las infecciones respiratorias agudas.

“Es una situación bastante preocupante, ya que muchas personas se encuentran infartadas en colas en busca de su medicamento”, comentó Cabeza.

Cabeza detalló que un estudio realizado por Convite durante el mes de agosto reflejó que Caracas y Barquisimeto presentaron un desabastecimiento de 92% y 99% respectivamente.

