Airtm una vez más apuesta por resguardar los ingresos de los venezolanos, en una economía que al día de hoy se encuentra en franca recesión.

El día de ayer la plataforma de intercambio de divisas que lleva por nombre Airtm, lanzo a todos los usuarios su nueva actualización, la cual presenta una nueva interfaz y un mayor nivel de velocidad a la hora de realizar transacciones dentro de la misma y como una de las innovaciones más relevantes es que habilitaron es la opción de pagar productos y servicios desde la plataforma esto sin duda que tendrá una mayor repercusión en la economía de países latinos y más en el caso de Venezuela.

Ya que hace algunos meses Airtm realizo la primera alianza comercial con una importante cadena de tiendas “localtel” la cual era la primera en ofrecer un servicio de pago en moneda extranjera y con la incorporación de esta actualización abre las puertas tanto a personas como a empresas de ofrecer sus servicios y productos dentro de la economía del país logrando respaldar su capital en moneda extranjera.

Autor: Ángel Cordero

Opciones para ahorrar en Tiempos de las Nuevas Tecnologías was last modified: by

En : Economía