¿Sirven de algo las sanciones cuando se aplican a todos los Venezolanos? Oracle cesa actividades con sus clientes en Venezuela

En una situación que pareciera una bola de nieve empezando a rodar por la empinada ladera de las oscuras sanciones aplicadas a Venezuela, y no decimos oscuras por su intencionales sino por su mal redacción la cual deja vacíos que en la práctica afectan a quienes no deberían afectar.

Y es que si bien, se supone que son unas sanciones de aplicación «quirurgica» diseñada por los EEUU, para buscar un cumplir con un objetivo, pareciera que son cómo los antiguos «doctores» de la edad media que operaban sin anestesia y era peor estar en un hospital que en su propia casa, en otras palabras, ¿para que sirven si afectan a la población que se supone que deben proteger?

A continuación el comunicado que ORACLE ha enviado a sus clientes en Venezuela:

September 26, 2019

Dear

As you know, the United States government has substantially increased sanctions on Venezuela over the past two years. Most recently, on August 5, 2019, President Trump issued an executive order imposing additional sanctions on the Government of Venezuela. As a United States company, Oracle is legally required to adhere to this order. In order to ensure compliance with Executive Order 13884 and related U.S. sanctions targeting Venezuela, and pursuant to Section R of our Master Distribution Agreement of March 14, 2018 and all Addenda thereunder and Section W of the Oracle PartnerNetwork Worldwide Agreement, Oracle must undertake an orderly wind down of its business in Venezuela. As pan of this process, Oracle must terminate the abovementioned contracts with you and cannot engage in any new business with existing customers or new customers. Accordingly, you must not sell any Oracle services, products, hardware, or software to any new customers or engage in any new business with existing customers. To the extent there are continuing legal obligations to existing customers, Oracle is assessing the requirements and impacts of applicable U.S. laws and regulations on a case-by-case basis and will follow up with you and/or the customer, if and as appropriate, with additional guidance or instruction.

We have appreciated the opportunity to do business together and thank you for your understanding regarding the extraordinary circumstances that have led us to this point. We hope to resume our business in Venezuela, and with you, when the political situation improves and the applicable laws and regulations reflect that improvement. Please do not hesitate to contact me with any questions.

Sincerely,

arcio Silveira SVP, Regional General Counsel and Regional Compliance and Ethics Officere