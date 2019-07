Tras permanecer ocho meses en coma se produjo el desenlace fatal: la noche del lunes murió el actor y modelo vallenato Nairo Gómez, que se lanzó de un puente vehicular en Bogotá, al parecer, porque su novia lo había dejado.

El hecho se registró el 28 de octubre de 2018 en la calle 68 con Avenida NQS de Bogotá, donde Nairo Gómez cayó de la estructura de más de 10 metros de altura, precipitándose sobre los separadores del carril exclusivo de Transmilenio.

Desde entonces, el actor vallenato entró en coma tras sufrir trauma craneoencefálico severo y fue sometido a tres cirugías, explicó El Heraldo.

Gómez falleció en Tunja. Al parecer, Gómez había intentado quitarse la vida por problemas pasionales, ya que según su expareja, este le había manifestado que se suicidaría si ella terminaba la relación.

Para medios del vecino país, la expareja Yohana Molano, una mamá soltera, modelo y bailarina, dijo que estuvieron juntos tres años y medio.

Pero ella se dio cuenta de que él no era el amor de su vida. Esta decisión no fue bien tomada por Nairo y al parecer fue uno de los motivos por los que atentó contra su vida.

Este joven actor quien residía en el barrio Dangond de Valledupar, viajó hace varios años a la capital del país en busca de mejor fortuna en la televisión nacional y el modelaje. Trabajó en diferentes producciones y series de los canales RCN y Caracol Tv.

El actor trabajó en diferentes producciones y series de los canales RCN y Caracol Tv como ‘Tarde lo conocí’, ‘Metástasis’ y ‘Garzón vive’. Además fue protagonista de uno de los videos musicales de Diomedes Díaz.

Otro loco más! Actor colombiano se tira de un puente porque lo dejó la novia

