CHINA.- En la imágenes se ve al sujeto golpeando con fuerza la pequeña ventana de la aeronave con su celular.

En ese instante, un guardia del avión y un empleado reaccionan justo a tiempo y neutralizan al enfurecido pasajero.

De acuerdo con RT en Español, el hombre de 50 años se alteró porque la aerolínea le negó una llamada a su familia.

La solicitud la hizo cuando la aeronave se disponía a aterrizar en la ciudad china de Kunmíng.

El medio no especifica si el pasajero fue capturado o qué tipo de sanción enfrentará por su comportamiento.



Otro loco más! En pleno vuelo intentó romper una ventana del avión, VIDEO was last modified: by

Loading...

Otro loco más! En pleno vuelo intentó romper una ventana del avión, VIDEO

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):