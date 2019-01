Otro loco más! Un turista se saca un selfie con el pulpo más venenoso y vive para contarlo, VIDEO

AUSTRALIA.- Un turista que se encontraba de visita en Australia puso su vida en peligro de manera inadvertida, al sostener en la palma de la mano a un pulpo de anillos azules —una de las especies más mortíferas del mundo, que posee suficiente veneno para matar a 26 humanos adultos en cuestión de minutos— informa el portal australiano News.

El video de la arriesgada acción fue publicado este lunes en la plataforma Reddit, aunque no se detalla la fecha y el lugar exacto de la grabación. Los usuarios no tardaron en condenar la imprudencia del protagonista.

“¿Saben siquiera lo afortunados que son de estar vivos después de hacer algo tan monumentalmente estúpido?”, comentó uno de los usuarios. Mientras que otro acotó: “Así es como los turistas se convierten en estadísticas”.

“Normalmente estoy bastante tranquilo, pero de hecho esto hizo que mi corazón se acelerara”, expresó un internauta y concluyó: “¡Es como sostener a la muerte en la mano!“.

