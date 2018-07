En el primer partido que se define en penales, España quedó eliminada del Mundial a manos de Rusia. Los anfitriones siguen sorprendiendo al avanzar a cuartos de final, mientras que los españoles se van a casa en un campeonato que ya ha visto caer a varios favoritos.

OTRO QUE SE VA! RUSIA ELIMINÓ A ESPAÑA POR PENALES

