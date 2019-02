OVSP: 95% de las bombonas de gas se pagan en efectivo

Fuente: Comunicaciones ESDA

Caracas, 14 de febrero de 2019.- El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), continuando con la difusión de los resultados de las encuestas realizadas sobre la percepción de calidad del servicio de gas doméstico en las ocho principales ciudades del país, a principios de este año, revela nuevos elementos que explican el motivo del incremento de manifestaciones civiles por las fallas en la distribución de las bombonas.

En las recientes visitas realizadas por los miembros del OVSP a Barquisimeto, Maracaibo y Barcelona, se conoció que el 95% de los usuarios del servicio de gas deben cancelar en efectivo el llenado de las bombonas y en lugares itinerantes fuera de su comunidad, en virtud de un escenario cotidiano en el que no llegan las unidades que transportan este insumo.

En esta ocasión, Julio Cubas, Presidente del Observatorio indicó: “El 95% de los ciudadanos en las principales ciudades del país utiliza gas para cocinar en sus hogares. Del universo de hogares que utilizan gas en su hogar, el 79% se suministra a través bombonas, quedando solo un 21% de usuarios con acceso directo a gas por tubería”.

La creciente falla en la distribución y entrega de las bombonas a sus usuarios también deviene del deterioro de dichas unidades por cuanto no hay posibilidades de reposición y mantenimiento preventivo, tan solo durante el año 2018 se registraron 1.731 protestas por servicio de gas doméstico según el informe anual del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

Los resultados obtenidos en el estudio, resumen las condiciones sobre este servicio basado en una encuesta aplicada a 5.200 habitantes de las ocho principales ciudades del país (Caracas, Maracaibo, Valencia, Barcelona, Barquisimeto, San Cristóbal, Punto Fijo y Ciudad Bolívar) comprendiendo en total 23 de los municipios urbanos más importantes a nivel nacional.

Por su parte, el municipio del país que recibe las bombonas de gas con mayor regularidad es Libertador del área metropolitana de Caracas, donde el 38% de la población que utiliza bombonas de gas para cocinar las recibe al menos cada dos semanas, seguidamente se encuentra el Municipio Sucre en Caracas y Bolívar en Barcelona con 28% y 17%. Por su parte, las ciudades que reportan mayores problemas en la distribución del servicio son San Cristóbal y Valencia donde ambas el 87% de sus ciudadanos evalúan negativamente la calidad del servicio de gas.

El deterioro del servicio de gas ha afectado aceleradamente la rutina de vida del venezolano, es por ello que el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos busca divulgar información sobre el estado y calidad de los servicios domésticos, como un medio de fomento del conocimiento público de dichos servicios y una herramienta para que los usuarios puedan exigir mejoras, ante la falta de información oficial.

