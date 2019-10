OVSP: El 68% de los ciudadanos opta por hervir el agua y adquirirla en botellones como principales métodos de potabilización

Nuevos resultados obtenidos por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) durante el mes de septiembre de 2019, arrojan que el 68% de los ciudadanos encuestados en siete de las principales ciudades del país, recurren a hervir el agua y adquirir botellones como principales métodos de potabilización ante la duda de la calidad del recurso que reciben o almacenan en sus hogares y, especialmente, como medida de prevención de enfermedades gastrointestinales asociadas a la baja calidad del agua.

Según la Organización Mundial de la Salud, la potabilización es un proceso diseñado para asegurar que el consumo del agua no cause enfermedades, para ello, es necesario filtrar y desinfectar el agua para lograr extraer las partículas, destruir bacterias y microorganismos patógenos. En Venezuela, el agua que se recibe por las tuberías -aunque ha sido tratada previamente- no es apta para ser ingerida directamente, pero si para otros usos de la rutina del ciudadano, sin contar las dificultades que se presentan en su recepción recurrente.

Es importante destacar en este análisis que la frecuencia con que se recibe el servicio de agua incide directamente en la necesidad de mantener mayores niveles de almacenamiento del líquido y a su vez en la utilización mecanismos adicionales para su purificación. Datos obtenidos por el OVSP determinan que solo el 23% recibe el suministro de agua de manera continua, un 4% señaló recibirlo “casi siempre” y, en contraste, un 11% no recibe el servicio nunca. Así mismo, otro grupo importante de 44% recibe el servicio de 1 a 3 veces por semana, 2% 4 veces por semana y un 11% que lo recibe 1 o 2 veces al mes.

En este sentido, Julio Cubas, presidente del OVSP señaló que: “Los dos métodos más usados para la potabilización, son hervir el agua corriente en primer lugar el con 40% de las respuestas, seguido de la compra de agua embotellada con 28%. Además de estos métodos, resalta el uso de filtros para purificar el agua con un 19%, y en menor proporción se emplean tabletas purificadoras y cloro con solo 2% cada una de estas dos opciones. De toda la muestra consultada solo un 7% no hace nada para potabilizar el agua que consume”.

“A excepción de Valencia y Ciudad bolívar (donde en mayor proporción se practica la compra de agua embotellada con un 63% y 49% respectivamente) el método que prevalece -o más empleado en los centros urbanos estudiados- es el de hervir el agua, siendo los más altos índices de uso en Caracas 51%, San Cristóbal 50% y Maracaibo 52% de sus habitantes. Así mismo, aunque no fue la forma de potabilización predominante en ninguna de las ciudades, se apreció un mayor uso del filtro de agua en San Cristóbal 32%, Barquisimeto 24% y Barcelona 25%”, precisó Julio Cubas.

