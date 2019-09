OVSP: Limitaciones en gestión de desechos sólidos vulnera salud de los ciudadanos y calidad del ambiente

En la última encuesta de percepción ciudadana realizada por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), se consultó a 4.656 habitantes en siete de las principales ciudades del país acerca de la disposición de los desechos domésticos en caso de fallas en su recolección, con el propósito de conocer qué medidas toman los ciudadanos una vez que estos no son retirados oportunamente por el operador del servicio en su comunidad. Siendo una realidad que, el no contar con un destino seguro para la disposición de los mismos, hace más vulnerable la salud de los ciudadanos y la calidad del ambiente.

El servicio de aseo urbano se compone de un conjunto de sistemas y actividades que se traducen en la limpieza de los espacios públicos y la salud ciudadana, sin embargo, este no escapa de los efectos asociados a la realidad nacional, tales como: dificultades en la adquisición de insumos, repuestos, equipos especializados, entre otros aspectos que limitan la posibilidad de prestar un servicio eficiente. Ante esta situación se hace más común observar fallas en la frecuencia de recolección de los desechos sólidos en diversos sectores urbanos estudiados, con lo cual los ciudadanos buscan vías para evitar la acumulación de este material en sus hogares y resolver el problema de su disposición.

En este sentido y, de acuerdo con los resultados del OVSP, es importante señalar que más de una tercera parte de los usuarios consultados (35%) indicó no tener acceso al servicio de recolección de desechos sólidos, siendo las ciudades que cuentan con menor aceptación del servicio San Cristóbal y Maracaibo con solo 35% y 50% de valoración positiva respectivamente, contrastando con Barquisimeto y Valencia donde los usuarios tienen mejor percepción sobre el funcionamiento de dicho servicio con 65% y 67% de opiniones positivas.

Respecto a las medidas tomadas por los usuarios ante la ausencia del servicio, Julio Cubas, Presidente de la organización señaló que: “los ciudadanos indicaron buscar formas de disponer los desechos en ocasión de las fallas en los sistemas de recolección, siendo en líneas generales las tres medidas más comunes llevarlos por sus propios medios al botadero más cercano a su comunidad (44,5%); seguida de colocarlos en la vía pública o acera (19%) y pagar a particulares para que se ocupen de retirarlos (17,7%). Sin embargo, aunque se registran con menos frecuencia por los usuarios la práctica de quemar los desechos (11,3%) y lanzarlos a fuentes de agua (6,9%) son de gran preocupación por el impacto que pueden representar al entorno, al ecosistema y en especial en la salud de los ciudadanos”.

Según criterios de los expertos del OVSP, en Venezuela se están generando cerca de 29.500 t/d de desechos y residuos sólidos urbanos, cuyo manejo basado en el esquema simplificado (generación – recolección –disposición final), en muchos casos bajo condiciones precarias e inseguras, representa un potencial impacto en la salud pública y ambiental concentrado en centros urbanos de varias de las entidades federales más pobladas del país -Zulia, Carabobo, Aragua, Miranda, Lara, Bolívar y Distrito Capital, las cuales albergan aproximadamente el 70% de la población total venezolana.

Adicional a problemas de gestión, mantenimiento y adecuación de espacios para la disposición final de los desechos sólidos urbanos, se suma la problemática de personas que sobreviven realizando selección e incluso consumo de materiales aprovechables en condiciones insalubres, destacando una vez más, la presencia de vertederos a cielo abierto no controlados y la quema de los desechos, ocasionando el deterioro del entorno urbano, problemas de contaminación de recursos naturales y efectos sobre la salud de los ciudadanos.

Para conocer más datos sobre la evaluación del servicio de aseo urbano o cualquier otro de los servicios analizados por el OVSP, se sugiera visitar la página web de la organización (asoesda.org) o seguir las redes sociales: Twitter e Instagram @asoesda. De igual forma, para contactos directos, disponen del correo electrónico asoesda@gmail.com

Fuente: Comunicaciones ESDA

