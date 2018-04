El General en Jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, entregó dotaciones para las distintas unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el Zulia, durante una mega jornada social realizada en la Base Aérea Rafael Urdaneta (Baru), este miércoles.

Los componentes de las Fuerzas Armadas fueron beneficiados con kits de cocina, material de oficina, mantenimiento y equipos, previstos para ser renovados de forma bimestral. Además, se realizó una mega jornada donde cada militar y civil que presta servicios a la Zona Operacional de Defensa Integral (Zodi), de la Marina, la Aviación, la Armada y la Milicia pudieron adquirir alimentos, útiles escolares y otros productos básicos.

Durante sus declaraciones, el ministro Padrino López aseguró que estas actividades son para motivar a los efectivos a seguir luchando. “Nadie debe poner en duda que estamos atravesando una guerra, que están en contra de Venezuela y nosotros no lo vamos a permitir”, manifestó, ordenando a los presentes a tener en cuenta “a la patria primero en todas las circunstancias”.

Durante el transcurso de la tarde, el ministro se hará presente en la reinauguración de la sede Región Estratégica para la Defensa Integral (Redi) en el Zulia y la habilitación de nuevas áreas del Hospital Militar de Maracaibo.

Más temprano. El gobernador Omar Prieto a través de sus redes sociales informó la visita del Ministro de Defensa. “En esta Megajornada Socialista de la Misión Negro Primero y Gobierno de Calle, se benefician 161 unidades militares de la Región Occidental”, señaló.

De la misma manera, destacó que fueron otorgadas 41 soluciones socioeconómicas como créditos, pólizas solidarias de seguro, sillas de ruedas, bastones, entre otros.

Avance

Noticia al Día

Padrino López entregó ayudas socioeconómicas a militares en Zulia y reiteró que “estamos atravesando una guerra” was last modified: by

Loading...

Padrino López entregó ayudas socioeconómicas a militares en Zulia y reiteró que “estamos atravesando una guerra”

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):