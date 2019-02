Panamá ganó este domingo su segunda corona de la Serie del Caribe de béisbol al derrotar 3×1 a Cuba en la final, en un campeonato que los cubanos habían ganado siempre que se había disputado en tierras panameñas.

Los panameños Toros de Herrera obtuvieron la victoria ante los Leñadores de las Tunas de Cuba, en la final disputada en el estadio Rod Carew, en Ciudad de Panamá, sede del torneo.

Las anotaciones panameñas fueron de Jilton Calderón y Allen Córdoba, en el primer episodio, y Jonathan Gálvez, en el séptimo, mientras que Alfredo Despaigne descontó en el quinto para la tropa cubana, en un duelo donde la ofensiva canalera se impuso al pitcheo isleño.

Esta es la segunda vez que Panamá gana la Serie del Caribe tras el título obtenido en 1950 en San Juan de Puerto Rico por los panameños Carta Vieja Yankees.

Panamá gana Serie del Caribe al darle paliza 3×1 a Cuba en la final was last modified: by

Loading...

Panamá gana Serie del Caribe al darle paliza 3×1 a Cuba en la final

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):