Papa Francisco pide el regreso de un “diálogo sereno” en Venezuela

El papa Francisco pidió el regreso en Venezuela de un “diálogo sereno” por “el bien de todo el querido pueblo venezolano” en su tradicional mensaje Urbi et Orbi de Navidad pronunciado en la Plaza San Pedro del Vaticano.

“Confiamos Venezuela al NiñoJesús para que se pueda retomar un diálogo sereno entre los diversos componentes sociales por el bien de todo el querido pueblo venezolano”, dijo el papaFrancisco.

El llamado del papa tiene lugar al día siguiente de la liberación de 36 opositores de los 80 que serán excarcelados por la fiesta deNavidad por decisión de la Asamblea Constituyente de Venezuela.

La situación de los políticos encarcelados forma parte de negociaciones entre gobierno y oposición en República Dominicana para resolver la grave crisis política y económica del país y cuya tercera ronda se realizará el 11 y 12 de enero.

