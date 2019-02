¿Para que sirve el Agujero en la Pestaña de La Tapa de la lata de gaseosa?

Este es típico, tomamos gaseosas.. y la abrimos y ya.. pero no sabemos para qué está allí cada cosa..Puede que hayas pensado que entendías todo lo que había que saber sobre el propósito de una lata de refresco, pero es probable que te sorprenda saber sobre esto.

Cada lata de refresco viene con una pestaña para abrir fácilmente la sabrosa bebida. Si bien estos pueden venir en todo tipo de colores y diferentes detalles en sus esquinas, cada uno de ellos tiene un agujero bastante grande en la parte superior.

A pesar de que este orificio parece ayudar a que sea más fácil encajar el dedo debajo de la lengüeta para abrir la parte superior de su refresco, su propósito es en realidad servir como un lugar para colocar la pajilla. Simplemente gira la pestaña alrededor de la abertura y desliza la pajilla en el orificio

