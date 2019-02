¿Para qué sirven el bolsillo pequeño y los remaches de mis jeans?

Muchas veces usamos y vemos cosas que no nos preguntamos de donde vienen y porqué están allí..

Vamos a publicar una serie de contenidos sobre esas cosas raras que usamos todo el tiempo…

El Quinto Bolsillo En Tus Jeans

Es posible que hayas notado que muchos pantalones jeans vienen con un pequeño bolsillo adicional en un lado, conocido como el quinto bolsillo. Mientras millones de personas le han encontrado miles de usos diferentes, desde guardar el dinero doblado hasta un bálsamo para los labios, este pequeño bolsillo fue diseñado para un artículo muy específico en mente; el reloj de bolsillo. Los pantalones vaqueros fueron los elegidos por los mineros de oro en California a mediados del siglo XIX, y uno de los artículos más importantes que usaban era su reloj de bolsillo, que en general eran delicados y costosos. Este bolsillo fue diseñado para proteger los costosos relojes de bolsillo, manteniéndolos ajustados y seguros en su lugar.

Remaches De Metal En Pantalones Jeans

Sí; lo creas o no, todos esos pequeños remaches de metal que tienes en tus jeans tienen un propósito. No solo están allí por moda, sino que están colocados estratégicamente en áreas donde los jeans solían romperse. Si bien en la actualidad los pantalones jeans se venden más por la forma en que hacen que se vea nuestra figura, originalmente se hicieron populares entre la clase trabajadora, como granjeros, mineros, ganaderos, trabajadores y demás. Con el fin de evitar que su ropa de trabajo se rompiera a pedazos, usaron los remaches donde era más probable que se rasgaran, para darles un poco de vida extra.

