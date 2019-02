Vas por la segunda ronda de cervezas despúes de años de tomarla en diferentes tipos de vasos y te das cuenta que los desechables tienen unas líneas bastante curiosas..

Los vasos se han convertido básicamente en sinónimo de cerveza y grandes fiestas. Su color rojo sólido esconde perfectamente la naturaleza de su bebida entre los jóvenes, y son el recipiente perfecto para un juego decente de cervezas.

Sin embargo, ¿sabía que esas líneas y crestas en el vaso pueden cumplir una función totalmente diferente? Aunque el fabricante afirma la coincidencia, las líneas en un vaso individual puedo usarse como mediciones de líquidos para diferentes tipos de alcohol.

La primera marca es el equivalente aproximado de una porción recomendada de 1 oz de licor fuerte, la segunda marca la dosis recomendada de vino de 5 oz y la tercera línea marca 12 oz, la cantidad perfecta para una taza de cerveza. “Sabías que: Las líneas en un “Vaso Solo son marcas de medidas – Cerveza 12 onzas – Vino 5 onzas – Licor 1 onza”

¿Para qué sirven las líneas En Los Vasos desechables? los fabricantes lo aclarar de forma insólita was last modified: by

Loading...

¿Para qué sirven las líneas En Los Vasos desechables? los fabricantes lo aclarar de forma insólita

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):