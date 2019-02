¿Para qué sirven los trozos de tela y botones que vienen con la ropa nueva?

Seguro las botas al estrenar tu prenda, pero nunca supiste para que servían, hoy te lo diremos..

¿Sabes que cuando compras una bonita camisa, pantalones nuevos… o incluso ropa interior, a menudo viene con una pequeña bolsa Ziploc o click que contiene un botón y aproximadamente 1 pulgada cuadrada de tela a juego? La razón parece obvia, ¿verdad?

Un botón en caso de que uno se caiga sin darte cuenta, y la tela en caso de que tengas un pequeño agujero en la ropa y necesites remendarlo. Bueno, este es un buen uso para la muestra de tela, pero es solo secundario. El verdadero propósito de la tela es que pruebes tus productos de limpieza para asegurarte de que no arruinen el material.

