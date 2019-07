Sylvania.- Para el amor no existe la barrera de la edad. Los abuelos John Cook Sr., de 100 años de edad y su ahora esposa, Phyllis, de 102 años confirmaron su matrimonio tras mantener una relación de noviazgo durante un año.

«Nos enamoramos. Sé que piensas que eso puede ser un poco exagerado para alguien de nuestra edad, pero nos hemos enamorado uno del otro», afirmó Phyllis Cook a la NCB.

La feliz pareja se conoció en las instalaciones de la Residencia Kingston en Sylvania, quienes luego de unas conversaciones vieron «el amor florecer».

Este sería el tercer matrimonio para ambos cocineros, quienes obtuvieron la licencia el 26 de junio de este año, fecha de la improvisada boda.

«No era el plan, pero llegamos allí y nos dijeron: ‘bueno, podríamos casarnos contigo’, (…) Le dije: ‘bien, terminemos con esto», manifestó John.

También indicó que fueron compatibles «de muchas maneras» y que se encuentran disfrutando de la compañía del otro por lo que les queda de vida.

Pareja centenaria se casan.. Él de 100 y ella de 102 was last modified: by

En : Insólito