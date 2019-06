Cómo Registrar el Título Universitario

Estas recomendaciones te servirán para lograr registrar tu título universitario en las sedes de los registros civiles principales de cada estado. Tips que debes tener en cuenta al tramitar el Registro de Títulos Universitarios Solo se recibirá un título por persona; en caso que el presentante sea el titular podrá presentar hasta dos títulos. Únicamente se recibirán en esta oficina registro de títulos universitarios expedidos por universidades e institutos universitarios cuyo núcleo principal se encuentren dentro de la jurisdicción del registro principal respectivo de la ciudad. Para registrar el titulo debe pasar por las taquillas en estas presentará el título original con la cédula laminada de la persona que hará el trámite, en esa taquilla se le hará entrega de la planilla única bancario (PUB ), la que deberá llenar con su nombre, cédula y firma. Para realizar el pago al recibir la planilla debe dirigirse nuevamente a las taquillas, una vez cancelado se debe sacar 3 fotocopias dicho planilla y 2 copias del título reducidos en hoja tamaño extra oficio. Si vas a realizar el pago mediante depósito bancario al recibir la planilla debe sacar 2 fotocopias dicho planillas y dirigirse a cualquiera de los siguientes bancos: Venezuela, Provincial, Tesoro y Bicentenario, luego sacar 2 copias del título reducidos en hoja tamaño extra oficio.

Dato que debes saber: Dos profesores deben firmarle el título (a nivel de T.S.U. y licenciado), al momento de realizar el trámite debes llevar los nombres y apellidos así como los números de C.I. de dichos firmantes. Para presentar el titulo debes tener a mano siempre tú cédula. Si paga con débito hacerlo en la taquilla de punto de venta. Llevar bolígrafo. La misma persona que presenta es la misma que retira. Es solo un título por persona. Cualquiera puede ir a registrar el titulo sino es el titular puede ser por autorización. Los títulos pequeños (carta, oficio, extra oficio) se necesitan dejar con una carpeta para ser protegidos. Las menciones honorificas no se registran como títulos, si los quieren registrar deben pasar primero por notaria. No se registran en el Registro Principal sino en la mezzanina de un edificio aledaño, debidamente identificado. Las copias del título se sacan únicamente luego de haber sido presentado y pagada la PUB. Son dos copias en tamaño extra oficio. Una vez se haya pagado la PUB y sacado las fotocopias respectivas, el titulo junto a las copias se entregan en la taquilla. Allí le indican cuando deberá retirarlo. Los campos solicitados en la PUB deben ser llenados a mano y con bolígrafo antes de ser fotocopiados. El trámite es de un día para otro. Solo aplica en días hábiles. Cerciorarse que en el titulo estén los datos del acta de grado. Las fotocopias que necesites puedes sacarlas en el sitio.

Retiro de Títulos Retira la misma persona que entregó el título. Lleva anotado el día y a la hora que te indicaron. Acercarse a la taquilla de entrega de títulos planilla PUB o hacer la cola y esperar a que le pidan. Una vez haya entregado la planilla estar atento al llamado. Llaman por el nombre que aparece en el título y no de quien presenta/retira. Debes poner tu nombre y apellido, número de C.I. y número telefónico en un documento y le entregan el título debidamente registrado.

Ubicación del Registro Principal del Distrito Capital:

Av. Urdaneta, Esq. de Pelota a Punceres, Edif. 30, frente al (CICPC), municipio Libertador, Caracas. En todos los estados hay un registro civil principal, donde puedes acudir a registrar tu título universitario y otros documentos de tu interés. Requisitos oficiales que debe llevar al momento de tramitar el Registro de Títulos Universitarios y TSU. Titulo universitario (en buen estado).

Cédula de Identidad (original y laminada).

