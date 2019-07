Pechugas de pollo a la Barbacoa

INGREDIENTES:

2 pechugas de pollo

1 cucharada de ajo en polvo

1 cucharada de pimentón. Que sea dulce o picante es a tu elección

Harina

4 huevos

pan rallado

sal y pimienta

Aceite

Salsa barbacoa

PREPARACIÓN:

1.- Cortamos las pechugas en tacos tamaño bocado, más o menos. O un poquito más grandes.

2.- Ponemos los taquitos de pollo en un bol y añadimos una pizca de sal, pimienta negra recién molida, el pimentón y el ajo en polvo.

3.- Después, pasamos cada trozo de pollo primero por harina, después por huevo batido, al cual le habremos puesto una pizca de sal, después por pan rallado, luego de nuevo por huevo y finalmente de nuevo por pan rallado. Con esto de pasarlo dos veces por huevo y pan rallado, obtendremos una capa exterior más gruesa y más crujiente. Reservamos en un plato hasta haber empanado todo el pollo

4.- Congelamos las pechugas de pollo ya empanadas durante unos 30 minutos. Para que la masa se asiente bien sobre ella

5.- Freímos en abundante aceite muy caliente. Lo hacemos en pequeñas tandas para que no se enfríe. Reservamos la pechuga frita en papel absorbente

6.- Cuando hayamos frito todo el pollo, en una sartén ponemos a calentar un buen chorretón de salsa barbacoa. La cantidad exacta es a gusto. Es mejor que eches un poco “de menos” y después si quieres más rectificas. Cuando esté caliente añadimos el pollo. Removemos bien a fuego medio durante un par de minutos y servimos junto a unas patatas fritas

