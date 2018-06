Pence iniciará gira en latinoamérica para abodar el tema de Venezuela

Pence despegará esta noche a Brasilia, la primera parada de un viaje de cuatro días que incluirá reuniones con Michel Temer, presidente de Brasil, y Lenín Moreno, presidente de Ecuador, indicó una funcionaria de la Casa Blanca.

“El vicepresidente dará las gracias a nuestros aliados y socios en la región por las acciones que han tomado para aislar más a Venezuela económica y diplomáticamente, pero también les pedirá hacer más”, explicó esa funcionaria, que pidió el anonimato.

Pence en abril visitó Perú con motivo de la Cumbre de las Américas, y en agosto de 2017 viajó a Colombia, Argentina, Chile y Panamá.

Su nueva gira llega un mes después de la “reelección” de Maduro en unas elecciones venezolanas que EE UU ha tildado de “farsa”, y en medio de una campaña liderada por Estados Unidos para expulsar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“El vicepresidente enviará un mensaje claro: el futuro de Latinoamérica es brillante, con libertad, prosperidad económica y cooperación conjunta. Es hora de que los malos actores cambien de rumbo o afronten el duro juicio de la historia”, indicó.

Pence aterrizará este martes en Brasilia, donde se reunirá con Temer, y el miércoles, día 27, viajará a Manaos, la mayor ciudad de la Amazonía, para visitar un centro de acogida a refugiados que han huido de Venezuela.

Brasil ha recibido en los últimos meses unos 50.000 venezolanos que han huido de la crisis económica, social y política de su país, y EE UU ha aportado casi 20.000.000 de dólares para ayudar a ese Estado y a Colombia a asumir el flujo.

Además de hablar sobre Venezuela, Pence y Temer iniciarán negociaciones para firmar un Acuerdo Marco de Cooperación Espacial bilateral, según el subsecretario general para Norteamérica del Ministerio de Exteriores de Brasil, Fernando Simas Magalhaes.

