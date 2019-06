Perú se impone ante Uruguay 5-4 en ronda de penales

Perú recuperó el amor propio tras derrotar a Uruguay en el Arena Fonte Nova desde el punto penal por 5-4 tras empatar a cero en los 90 minutos. Ahora el equipo de Gareca enfrentará a Chile en las semifinales el miércoles en Porto Alegre.

Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz, Yoshimar Yotún, Luis Advíncula y Edison Flores convirtieron los goles desde el punto blanco ante 18.083 espectadores.

Édinson Cavani, Cristhian Stuani, Rodrigo Bentancur y Lucas Torreira convirtieron para la Celeste.

Gallese detuvo el primer penal de la tanda.

El golero Pedro Gallese, de tarde fatal en el 5-0 ante Brasil el pasado sábado en Sao Paulo en el cierre de la fase de grupos, fue el héroe del partido al atajar el cobro del astro charrúa Luis Suárez, el primero de los cinco turnos de Uruguay.

Sabias palabras del ‘Maestro’

Tabárez había anticipado un partido «con muchas dificultades» ante un Perú que iba a intentar recuperar su amor propio tras el papelón ante la Seleçao. Y como lo imaginó el ‘Maestro’, así sucedió.

Pareja la primera mitad en la posesión y el desarrollo, fue Uruguay el que tuvo las mejores opciones para abrir el marcador, pero Perú, aplicado atrás, aguantó y con un solitario Guerrero se las ingenió para inquietar a la Celeste.

En esta dinámica en la que se alternaron la pelota en la mitad, la Celeste sacó una pizca de ventaja en buena medida por la fogosidad de Luis Suárez, quien encontró en la banda derecha del rival un camino abierto para llegar al arco de Pedro Gallese.

Y fue de los pies del ‘Pistolero’ donde nació la acción más clara de gol de Uruguay, cuando a los 24 minutos a fuerza de gambeta y un poco de suerte logró habilitar a Cavani en el área pequeña, pero el del PSG remató incómodo y sacó el disparo arriba del travesaño.

A esa altura del partido Uruguay se veía más sólido, incluso logró marcar con Giorgian De Arrascaeta a los 28 minutos, pero el gol fue invalidado por fuera de juego de Nández cuando habilitó al ’10’ del Flamengo.

Perú apenas le vio la cara a Muslera a los 38 y 43 minutos, en dos acciones calcadas en las que Guerrero luchó sin éxito dos pelotas divididas en el área grande, pero exigiendo a Giménez y Godín con cortes deslizantes.

Tres goles anulados

El desarrollo de la segunda mitad poco cambió respecto al de la inicial, si bien Perú se mostró más suelto en la mitad y con Flores más involucrado en el juego ofensivo, fue Uruguay el que fabricó las situaciones de gol gracias a un control más efectivo de la pelota.

Perú llevó zozobra al arco de Muslera a los 54 con una acción de Flores por la izquierda, pero a partir de esa situación se olvidó del meta del Galatasaray, y fue Uruguay el que se pellizcó y cargó contra el arco de Gallese.

La Celeste logró marcar en dos ocasiones, primero con Cavani a los 58 y después con Suárez a los 72, pero los goles fueron invalidados por el árbitro brasileño Wilton Sampaio por fuera de juego.

Uruguay era más en el campo y llevaba el peso ofensivo del partido aunque sin claridad en los metros finales, mientras que Perú, que se defendió como Paraguay ante Brasil en el primer partido de cuartos, logró llevar con esfuerzo el trámite a los penales.

Allí la suerte estuvo de lado de los incas, que convirtieron sus cinco cobros, mientras que Gallese tuvo su reivindicación y revancha al atajar el disparo de Suárez, abriendo el camino para el pase a las semifinales.

