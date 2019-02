Presentador de TV Pete Hegseth insiste en que no existen los gérmenes por lo que no se ha lavado las manos en 10 años

Un presentador de televisión generó asco luego de declarar en vivo que lleva por lo menos 10 años sin lavarse las manos porque, a su parecer, los gérmenes no son reales.

“Mi resolución de 2019 es decir cosas en el aire que digo fuera del aire. No creo que me haya lavado las manos durante 10 años. Realmente, nunca me lavo las manos”, dijo durante la emisión del programa matutino Fox & Friends Sunday.

Las palabras de Pete Hegseth conmocionaron a usuarios de redes sociales que de inmediato le cuestionaron sus hábitos de higiene, sobre todo después de que varios compañeros de trabajo lo exhibieran por haberse comido sobras de pizza que alguien había dejado.

Pese a la indiferencia del conductor hacia las bacterias, el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos aconseja lavarse las manos para prevenir la propagación de gérmenes y enfermedades.

