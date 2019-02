Petróleo venezolano se monta en 56,46 dólares al cierre de la semana

El precio del crudo venezolano registró un leve incremento al pasar de 374,45 yuanes (55,72 dólares) la semana pasada a 380,55 yuanes (56,46 dólares) en esta, informó este viernes el Ministerio de Petróleo.

En respuesta a las sanciones financieras de Estados Unidos contra algunos funcionarios relacionados con Nicolás Maduro, Venezuela anunció en 2017 que dejaba de usar el dólar como divisa de referencia y pasó a ofrecer el precio de su petróleo en la moneda china.

El cambio aplicado por Venezuela para el cálculo ofrecido este viernes es de 6,74 yuanes por cada dólar, mientras que la semana pasada fue de 6,72.

También informó que la cesta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la cual Venezuela es miembro fundador, cerró en 61,84 dólares, lo que supone también un incremento respecto a los 60,46 dólares en que cerró la semana pasada.

El bombeo del país, que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, se sitúa en el nivel más bajo de las últimas tres décadas, a excepción de varios meses entre finales de 2002 y principios de 2003, cuando una huelga en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) desplomó la producción hasta menos de 100.000 barriles diarios.

La producción de crudo se situó durante noviembre pasado en 1,137 millones de barriles diarios (mbd), según datos de la OPEP.

El domingo pasado, la estatal Pdvsa detuvo la caída de producción de petróleo, aunque no aclaró en cuánto se sitúa el bombeo actualmente, de acuerdo con Manuel Quevedo, ministro de Petróleo.

