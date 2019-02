Petrolera francesa Total evacúa personal de Venezuela luego del bloqueo de sus cuentas

París.- La petrolera francesa Total evacuó su personal de Venezuela, donde sus cuentas quedaron bloqueadas ante las sanciones estadounidenses, indicó el jueves el presidente de la compañía, Patrick Pouyanné.

“Las cuentas están bloqueadas a causa de las decisiones estadounidenses” declaró el responsable de la empresa en alusión a las sanciones de Washington. “El otro problema práctico que tenemos es que, a la vista de esas sanciones, ya no podremos dirigir las operaciones de Venezuela desde Estados Unidos (…) sino desde Europa”, indicó durante una presentación de los resultados anuales.

La actividad de Total en Venezuela era supervisada hasta ahora desde Houston (Texas).

“Decidimos evacuar a la totalidad del personal de Venezuela a la vista de lo que está pasando” desde “el pasado lunes”, añadió Pouyanné.

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la compañía petrolera pública venezolana Pdvsa para acentuar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro.

“Evidentemente que vamos a respetar todas las sanciones” prometió Patrick Pouyanné. “Estamos analizando jurídicamente las sanciones pero está claro que vamos a pasar a modo ‘hibernación'”.

