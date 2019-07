¿ Como preparar Plátanos Caramelizados ?.

Los plátanos son parte importante de la cocina venezolana, se preparan en muchísimas formas. A los venezolanos les gusta mucho acompañar diversas comidas con plátanos, ya sean hervidos, en puré, fritos, al horno, en tostones, patacones, dulces, salados, aromatizados, con queso, con mantequilla.

Hoy te contamos como hacer una receta sencilla de plátanos en almíbar, aromatizados con canela, quedan riquísimos, delicadamente suaves, ideales para acompañar cualquier comida.

Ingredientes

3 plátanos medianos bien maduros, pero no demasiado blandos

1/4 libra de mantequilla

1 1/2 taza de azúcar

2 rajas de canela o 6 clavitos

1/3 taza de queso blanco rallado.

Preparación Pele y corte los plátanos en dos pedazos.

En una sartén derrita la margarina a fuego bajo y dore allí los plátanos por espacio de 25 minutos, volteándolos ocasionalmente.

Luego añadale el azucar exparciendo a lo largo de cada porcion de platano y coloquele clavitos de comer hundiendolo en las porciones.

Voltéalos con cuidado hasta que el caramelo oscuresca. Retire del fuego y dejar enfriar. Sirva con el queso rayado por encima Y a Disfrutar!!!!! Redacción Notiactual

