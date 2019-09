SANTIAGO DE CHILE.- Un sismo de magnitud 6,8 sacudió Chile este domingo en horas de la mañana, según información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). En un inicio la USGS definió la magnitud en 7,2 pero luego la varió a la actual.

De acuerdo al USGS, el foco sísmico del movimiento telúrico se ubicó a 9,8 kilómetros de profundidad. En tanto, el epicentro estuvo localizado a 135 kilómetros al este de la ciudad de Talca, y 68 kilómetros al este de la ciudad de Constitución.

Las autoridades no emitieron advertencia

Poderoso sismo de 6.8 grados sacude el centro de Chile was last modified: by

En : Noticias Internacionales