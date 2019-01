RECETA de Polenta de Maíz

Este plato es una combinación de muchos sabores en el guiso que se utiliza como relleno para este pastel, que podría decirse que : “esta receta lleva hasta recuerdos de la Abuela”.

Este guiso se hornea con una masa que lo envuelve de Jojoto o Elote (Maíz tierno). Este mismo relleno puede utilizarse para el tradicional Pastel de Polvorosa de Pollo, que es un pastel de pollo con una masa con tonos dulzones de harina de trigo.

INGREDIENTES

8 onzas de HARINA DE MAÍZ MAZORCA

6 tazas de caldo de pollo

1 taza de leche evaporada

1 taza de crema de maíz

3 cucharadas de MARGARINA MANICERA

1 cucharadita de sal

2 cucharadas de azúcar

2 libras de carne de cerdo molida y cocinada a su gusto

2 tazas de queso mozzarella rallado

½ taza de queso parmesano

Preparación:

En un caldero una la HARINA DE MAÍZ MAZORCA con los 3 ingredientes siguientes de la lista, luego adicione la MARGARINA MANICERA con los 2 ingredientes siguientes mezclando bien. Lleve al fuego moviendo constantemente, hasta que esté cocida y tenga consistencia. Cuando esté cocida traspasamos a un molde refractario (pyrex) 9”x12” engrasado de forma uniforme, agréguele la carne de cerdo y encima el queso mozzarella, espolvoree el queso parmesano. Hornee a 350 grados por 35 minutos y sirva

