Pompeo afirma que Venezuela «merece un gobierno para el pueblo, no contra ellos»

Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, celebró este jueves las acciones del gobierno estadounidense al sancionar más allegados de Nicolás Maduro, entre ellos sus tres hijastros.

«Hoy Estados Unidos sancionó a 10 individuos, incluyendo a los tres hijastros de Nicolás Maduro y 13 entidades, interrumpiendo una amplia red de corrupción que ha quitado la comida de las mesas de los venezolanos durante años. Venezuela merece un gobierno para el pueblo no contra ellos», aseveró Pompeo en Twitter.

El Departamento de Estado de Estados Unidos agregó este jueves a Walter Jacob Gavidia, Yosser Faniel Gavidia Flores y Yoswal Alexander Gavidia Flores, hijos de la constituyentista y esposa de Maduro, Cilia Flores a la lista de sancionados.

Departamento del Tesoro sancionó a los hijos de Cilia Flores

Los tres hijastros, son señalados por el Departamento del Tesoro de haber recibido sobornos por parte de los empresarios colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido, también sancionados, para favorecerlos con contratos gubernamentales.

