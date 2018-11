Por algo está llena de moscas Maracaibo! Camiones de Aseo Urbano exigen cuota de Harina, Arroz y Azúcar para recoger la basura

Maracaibo, Venezuela.- Usuarios de diferentes comunidades se han quejado por la situación de impotencia ante la nueva exigencia de los trabajadores del aseo urbano en Maracaibo, y es que ahora resulta que quienes se deberían encargar de recoger la basura, exigen una couta de tres kilos de arroz, tres de harina y tres de azúcar para poder llevarse lo que deberían recoger porque es su labor.

Y es que si bien, un simple mortal le cuesta conseguir algunos de los productos arriba descritos, imagínense 9 kilos en total. Esto lo escuchamos de la boca de los afectados, quienes tienen varios meses afectados por la NO recolección de desechos sólidos en la ciudad y por consiguiente afectados en su salud por la acumulación de los mismos ya que como resultado las moscas y cualquier otro vector de enfermedades hace de las suyas.

Las comunidades se pronuncian:

Esta situación nos fue planteada por las comunidades aledañas a la zona de indio Mara, Santa Maria, Sector Paraiso y Dr. Portillo, no sabemos si lo mismo se sucede en otras ruta de aseo.

