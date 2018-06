Por algo Mister Lorenzo Crematístico Mendoza no quiere ser presidente, vean el insólito precio de una caja de Cerveza en Venezuela. Viejos refraneros dicen que quién hace negocios a la sombra del poder llena sus alforjas y nadie lo critica.

Al parecer las dos caras que el señor Lorenzo Lorenzo Crematístico Mendoza ha presentado hasta ahora, negociando en la sombra con el gobierno los precios de sus productos, y por otro lado anunciar que se lanzará a presidente para crear falsas expectativas y distraer a la sociedad de la inflación que le clava a sus mercancías.

Al final del día este inviduo lo que está haciendo es hacerse mucho más rico en la 5ta que en la 4ta.

En este caso vemos cómo una miserable caja de Cerveza ya casi está en los 20 millones de bolívares, luego dice que es porque la cevada la trae importada, etc..

Si alguien ha intentado comprar mayonesa o margarina mavesa la otra marca de Polar, seguro el precio le ha hecho una mueca pues ambas sobrepasan los 4 millones de bolívares a precio final de supermercado.

Tal vez sea una ilusión en el horizonte, o un espejismo en un desierto, pero la sociedad venezolana debería empezar a dejar de creer en falsos mesías, dejar de creer en hombres y comenzar a creer más en ideas.

