¿Porqué algunas prendas de ropa interior femenina traen bosillos?

Tal vez no te ha tocado ese modelo, no todos los fabricantes lo hacen.. pero ..¡Muchos hombres se sorprenderían al saber que ni siquiera la mayoría de las mujeres saben el propósito específico del pequeño bolsillo cosido en sus pantys!

Aunque las mujeres han encontrado que son muy útiles para almacenar cosas como tampones u otros artículos pequeños de carácter privado, en realidad no es por eso que está ahí. Este bolsillo en realidad se llama refuerzo de panty, y nunca fue pensado para ser un bolsillo.

Más bien, es una pieza extra de tela cosida para la higiene de las mujeres y en las pantys de gama alta el refuerzo está cosido completamente cerrado. ¡El “bolsillo” es simplemente el resultado de que los fabricantes no están dispuestos a gastar el tiempo y el dinero para conseguir esas últimas puntadas!

