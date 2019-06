¿Porqué engañan? La carta de Lilian Tintori donde anuncia irse de gira «permanente» al estilo Julio Borges

Todoooos los venezolanos quieren un cambio que lleve al país a un mejor rumbo, nos lleven a la prosperidad que en otrora ostentábamos, el día de hoy aparece Lilian Tintori anunciando una gira «permanente» para decirle al mundo lo que sucede en Venezuela y a «pedir» ayuda humanitaria. La realidad es que el mundo está bastante enterado de lo que sucede en Venezuela y aun cuando la Asamblea Nacional ha legislado, acordado, etc.. el caso de la crisis humanitaria y la respectiva ayuda, es un tema bastante agotado, porque igualmente Todooo el mundo sabe de la crisis y la necesidad de ayuda humanitaria que requieren los venezolanos.

EL LEOPOLDAZO

El 30 de Abril el ex-director del Sebin y al parecer uno de los grandes cacaos y/o testaferros bonistas, fueron a la casa de Leopoldo López, a liberarlo, mediante un supuesto indulto que emitió Juan Guaidó, posteriormente montaron un show de un «alzamiento militar de plaza», engañando a miles de venezolanos que los siguieron al elevado de la autopista frente a la base Aérea conocida como «La Carlota», donde estuvieron un par de horas, y al mismo llegaron una docena de diputados a hacerse los respectivos «selfies». Posteriormente se dirigieron supuestamente al Oeste de la capital venezolana, supuestamente a tomar Miraflores, el palacio presidencial, y luego de caminar unos metros, López desapareció y luego apareció en la embajada de Chile, al parecer no le gustó las condiciones del sitio y se asiló en la embajada de España junto a su esposa

LAS CONSECUENCIAS

Cómo resultado de esas acciones varios venezolanos murieron y cientos quedaron heridos, y el últimas el movimiento de calle opositor se vio mermado al salir los detalles de la supuesta negociación de López-Guaidó y los conjurados con ellos para retirar a Maduro del poder.

LA GIRA DE BORGES

Posterior a las negociaciones en República Dominicana entre la oposición y el gobierno, Julio Borges anunció una gira mundial en la que explicaría país a país, la situación de Venezuela, después de alrededor de un año de la susodicha gira, Borges sigue en gira y nadie sabe como se paga la vida de «alta gama» que se da, ya que un día está en Bogotá , al siguiente en Buenos Aires y al tercero en París. Sucede que la carta de Tintori trae las mismas excusas, ¿otra vez otra gira para decir qué? ¿para promocionar una elecciones con las mínimas condiciones como las pidió Guanipa? ¿Para buscar ayuda humanitaria que nadie sabe a donde llega? ¿para hacerse en pendejo mientras los venezolanos esperan soluciones mientras mueren de mengua y los «giristas» viven de buen «caché» ?

Atendiendo solicitud del Presidente (E) @jguaido, hoy iniciamos una gira internacional por los Derechos Humanos y la Ayuda Humanitaria pic.twitter.com/VtQrCvm5fk — Lilian Tintori (@liliantintori) June 4, 2019

