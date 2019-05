¿Porqué Guaidó no convoca una marcha para rechazar que Caracas tenga gasolina y el resto del país no?

El Señor Juan Guaidó hace marchas basadas en una agenda oculta que al parecer la maneja su mentor y líder Leopoldo López, a cada rato se inventa una marcha más por cosas sin sentido, el 30A se inventó una intentona golpistas de maletín solo para liberar a su jefe, ese día murieron varios venezolanos, ¿eso es más importante que un enfermo, una parturienta, una persona que necesite diálisis o quimioterápias en Maracaibo u otro estado de Venezuela donde no hay gasolina se vea en desmedro su salud por falta del carburante?.

¿Si el señor Guaidó está manejando Citgo, cómo se evidenció al pagar a los lobistas (perdón a los bonistas), porqué no envía varios barcos de gasolina a Venezuela desde EEUU? , se supone que Citgo produce gasolina..¿A quién perjudica la falta de gasolina?

En la actualidad la mayoría del país no dispone de gasolina, el peor de los casos es el Estado Zulia, sin gasolina, sin electricidad, sin agua, sin efectivo y sin puntos de venta, no sabemos cómo se puede vivir en Maracaibo, pero si sabemos que en Caracas todo es como Narnia, todo bonito y sin problemas, ahora bien, si al señor Guaidó y su séquito los mueven los mejores deseos y las mejores propuestas para el país, la equidad, el bienestar común, hoy día nos preguntamos :

¿Porqué Guaidó no convoca una marcha para rechazar que a Caracas se le abastezca de Gasolina y al resto del país no?

Y manda preparar unas pancartas que diga:

Rechazamos usar la gasolina que es de todos!

Los caraqueños no queremos gasolina para nosotros nada más el resto de los venezolanos también tiene derecho.

Etc..

¿Sería justo señor Guaidó? Acaso usted no sabe, que con los dólares que ha producido el petróleo extraido del Zulia, se han pagado las grandes obras de infraestructura que existen en Venezuela, desde El Guri hasta el Metro de Caracas y todas las autopistas..

Opine usted amigo(a) lector(a)

Para ver un poco lo que ocurre en el Zulia pueden visualizar la revista EL Zulia Castigada editada por Amnistia Internacional, haciendo click aquí

