¿Porqué Las Cucharas Para Pasta tienen un misterioso Agujero?

Está bien sabemos para qué son las garras de forma extraña en el borde de una cuchara para pasta, para agarrar la pasta mientras la sacas para que no se deslice fuera del utensilio.

Ahora bien, ¿qué pasa con el extraño agujero en la parte inferior central de la pala?

Si bien puede que hayas pensado que era filtrar cualquier exceso de jugo o salsa, realmente tiene un propósito mucho más útil.

El orificio se puede usar para determinar la cantidad de pasta seca que necesitarás para una porción, deslizando un paquete de fideos secos en el orificio de la cuchara. Esto evitará que los comensales individuales se excedan en la porción de su pasta.

