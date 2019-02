¿Porqué las Tapas De Plástico Para Vasos Desechables tienen esa forma?

Claro, nos tomamos un café.. una soda.. o merengada.. colocamos el pitillo y ya.. pero hasta allí. Al principio puede parecer obvio para qué sirve la tapa de plástico de los vasos desechables; para mantener la bebida dentro del vaso, pero ese no es su único propósito.

El diseño aparentemente básico de las tapas de plástico desechables es realmente muy versátil. No solo mantiene el líquido dentro del recipiente, sino que, cuando estés listo para tomar un sorbo de la bebida, la tapa tiene rebordes específicos que le permiten doblarse como un porta vaso y abrazar la base de la taza.

Las tapas se fabrican con esta función en mente, y cada tamaño se ajusta a la base de la taza correspondiente.

“Para quienes no lo hayan notado, hay tres bultos – El sobresaliente de la tapa se ajusta al fondo – ahora la tapa es un porta vaso

