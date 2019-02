¿Porqué los Apoyacabezas de los autos son desmontables?

¿Intentaste alguna vez mover el apoyacabezas y ha salido todo?.. no, no lo has roto, la idea es que sea así.. El diseño del apoyacabezas es bastante adelantado, están diseñados para ser ajustables para apoyar cómodamente la cabeza de cualquier persona, sin importar qué tan alto o bajo sea.

Si bien esto tiene sentido, ¿por qué hacerlos completamente desmontables?

La respuesta tiene que ver con la supervivencia. Cuando sacas el apoyacabezas por completo del asiento, tiene dos barras de metal largas y resistentes que llegan a una punta roma o sin filo.

Si alguna vez te encuentras atrapado dentro de un automóvil y necesitas salir rápidamente, puedes separar el apoyacabezas y usar las barras de metal para romper la ventana.

